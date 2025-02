Serieanews.com - Pogba, arriva un nuovo duro colpo: nuovi guai per il francese, stavolta sembra finita

Paul, ilè davvero durissimo:sonoper il centrocampistaunper il– SerieAnewsIl nome di Paulè stato al centro delle discussioni sul mercato calcistico in questi giorni, soprattutto in Francia, dove i riflettori si sono accesi su un possibile trasferimento all’Olympique Marsiglia. In una conferenza stampa, l’allenatore Roberto De Zerbi ha chiarito la posizione del club in merito al suo arrivo.“è un giocatore straordinario”, ha detto il tecnico italiano, “ma ci sono molte questioni da considerare. Prima di tutto, bisogna capire come sarebbe possibile utilizzarlo, in quale ruolo e soprattutto quando sarà effettivamente in grado di giocare”. De Zerbi ha sottolineato l’importanza di mantenere l’equilibrio dello spogliatoio, evitando che l’arrivo di un giocatore dal calibro internazionale comepotesse causare squilibri, nonostante la sua grande qualità.