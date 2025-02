Game-experience.it - PlayStation Network torna online, i servizi sono attivi su PS5 e PS4 dopo 24 ore di down

circa 24 ore di dis, ilto completamente funzionante, ripristinando di conseguenza l’accesso aiper milioni di giocatori su PS5 e PS4. L’interruzione aveva causato problemi nell’utilizzo di funzioni chiave come ilStore, i giochie le interazioni social, lasciando gli utenti nell’impossibilità di accedere ai contenuti digitali o partecipare a sessioni multiplayer.Proprio in questi istanti Sony ha confermato che tutti istati ripristinati e stanno funzionando regolarmente. Difatti dando un’occhiata sul sito ufficiale di stato della reteè possibile vedere che ogni sezione — dalla gestione dell’account ai giochi, fino ai contenuti video e al negozio digitale — risulta nuovamente attiva. Tuttavia, l’azienda non ha ancora chiarito la causa dell’interruzione, lasciando aperte ipotesi su problemi tecnici o possibili attacchi esterni.