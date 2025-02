Game-experience.it - PlayStation Network, Sony annuncia la ricompensa per gli utenti per il malfunzionamento di 24 ore

ha ufficialmenteto laper glicolpiti dal recentedel, che ha impedito l’accesso ai servizi offerti dall’infrastruttura online ed ai giochi per circa 24 ore.Per scusarsi con la comunità, la multinazionale giapponese ha deciso di concedere automaticamente cinque giorni di abbonamento aggiuntivo a tutti gli iscritti aPlus. L’azienda ha inoltre comunicato che il servizio è stato completamente ripristinato.Il blackout ha generato forte malcontento tra i giocatori, in particolare perchénon ha fornito aggiornamenti tempestivi sulla situazione, lasciando moltinell’incertezza. La mancanza di comunicazione ha scatenato non poche critiche, con alcuni giocatori che hanno lamentato la crescente dipendenza dai servizi online rispetto ai tradizionali giochi in formato fisico.