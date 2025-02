Game-experience.it - PlayStation Network offline: la catena Krispy Kreme prende in giro Sony e regala ciambelle ai giocatori

Ilè andatoper circa 24 ore nella giornata di ieri, lasciando milioni di videoimpossibilitati ad accedere ai loro giochi online. E questa notizia non è passata inosservata a.Difatti mentre molti utenti esprimevano la loro frustrazione sui social, laamericana diha deciso di trasformare il problema in un’opportunità, offrendo una dolce consolazione a chi era rimasto senza server.L’iniziativa è stata annunciata tramite un tweet ironico che recitava quanto segue:“Chiamata per tutti i gamer: questa play station funziona ancora. Ottenete una Original Glazed Doughnut gratuita oggi tra le 17 e le 19, perché una dolce ricompensa non ha bisogno di un server”.L’uso del gioco di parole tra “play station” e “PSN” ha ovviamente reso il post particolarmente “accattivante”, portando migliaia di utenti a interagire e condividere il messaggio.