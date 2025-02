Oasport.it - PIÙ FORTE DEL MAL DI SCHIENA! Jole Galli da antologia: prima vittoria in carriera in Val di Fassa!

Capolavoro assoluto di. L’azzurra ha conquistato ladellain Coppa del Mondo, trionfando nella location più bella, quella amica della Val di, teatro della gara-2 valida per la competizione itinerante 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross. Un successo inseguito per tantissimo tempo, maturato in una condizione fisica oltremodo proibitiva dovuta da un fortissimo mal diche l’ha costretta finanche a rinunciare alle qualificazioni per la gara-1.La valtellinese, dopo aver superato brillantemente i quarti, si è ritrovata a battagliare in una semifinale difficilissima, dove ha dovuto fare i conti con Fanny Smith e con India Sherret. Se l’elvetica è risultata subito velocissima prendendo quota già dalla struttura di partenza, lo stesso non si può dire per la canadese Sherret che, malgrado il solido secondo posto nei primi due intermedi, è stata raggiunta con oculata calma dall’azzurra, lesta nell’attaccare in esterno alla curva beffando l’avversaria e tagliando il traguardo per seconda.