Ilfattoquotidiano.it - Più Europa, il giovane Hallissey batte a sorpresa Della Vedova e viene eletto presidente. Magi riconfermato segretario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sarà ilMatteoil nuovodi Più. Giàdei Radicali, il 21enne ha battuto Benedetto, 62 anni, già leader del partito e parlamentare in carica. Il Congresso di Piùha confermato anche Riccardosulla poltrona dicon 205 preferenze, 72 schede bianche e 20 nulle. Carla Taibi resta tesoriera con 201 voti.La vera, però, è stata l’elezione di Hallisey, che ha ottenuto 198 voti., che era appoggiato dae da Emma Bonino, si è fermato a 87. Nato nel 2003, studente di Scienze politiche a Bologna, è un attivista radicale noto in rete per le sue battaglie contro la lobby dei tassisti e i gestori di stabilimenti balneari. Da segnalare che al momento Hallisey non può candidarsi alla Camera, al Senato e all’rlamento.