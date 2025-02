Ilrestodelcarlino.it - "Pirata della strada? No". L’avvocato: si era fermato

"Non è vero che non ha prestato soccorso, tutt’altro. Al più, se c’è una cosa che può essergli contestata, è solo quella di non aver lasciato le proprie generalità a chi ha trasportato il ferito al pronto soccorso".Umberto Gramenzi si schiera a difesa del 60enne ascolano denunciato dalla polizia locale per aver causato un incidentele la sera del 30 gennaio scorso a Monticelli nel quale è rimasto ferito un nigeriano, regolare sul territorio, dipendente di una ditta. All’uomo sono contestate le ipotesi di reato di lesioni personali colpose e omissione di soccorso. E’ proprio su quest’ultima contestazione che il penalista ascolano intende fare chiarezza. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il sinistro è avvenuto nel quartiere Monticelli, quando un uomo di origini straniere che percorreva a bordo di una bicicletta la variante Anas che porta verso la superAscoli-Mare, è stato investito da un veicolo in transito.