Piovani: «Lazio? Commesso di nuovo l'errore di abbassarsi. Ma Inter ha ancora vantaggio!»

Gianpieroha parlato al termine diWomen, sfida terminata con il punteggio di 4-4 con le nerazzurre rimontate nel finale.IL COMMENTO – Gianpierosi è pronunciato aTV nel post-partita diWomen, match del Campionato Femminile conclusosi per 4-4. L’allenatore delle nerazzurre ha così analizzato la sfida, di cui resta l’amarezza per essersi fatti rimontare dopo essere stati inper 4-2: «Abbiamo avuto un buon approccio alla gara perché siamo riuscite ad andare subito sul 2-0 per noi. Sapevamo il valore dellache è una squadra temibile. Ci siamo abbassate troppo e abbiamo subito il pareggio, poi però abbiamo reagito bene segnando altre due reti. Spiace che nel finale abbiamo preso due gol simili, abbassandociuna volta troppo, soprattutto siamo rammaricati per aver subito 4 reti in una gara essendo la miglior difesa».