Biccy.it - Pietro Tartaglione spiega al figlio di 5 anni chi è Maria De Filippi: “Sei nato grazie a lei”

Domenico Ethan, ora per tutti semplicemente Ethan, è il frutto dell’amore di Rosa Perrotta e diche si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne nel 2017.Dopo la scelta i due sono andati immediatamente a convivere, l’anno successivo lei ha preso parte al cast de L’Isola dei Famosi e proprio in Hondurasle ha chiesto di diventare sua moglie. “La proposta di matrimonio all’Isola fu una doccia fredda” – le parole di lei a Verissimo – “Stavamo insieme da poco. Avevamo avuto pochi mesi per conoscerci lontano dalle telecamere quando partii per l’Isola. E comunque avrei preferito che lui me la facesse in privato“. Nonostante questa incomprensione i due sono convolati a nozze poco dopo, hanno dato alla luce Domenico Ethan e qualche anno fa pure un fratellino, Achille, l’unico biondo della famiglia.