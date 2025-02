Lanazione.it - Pietre parlanti raccontano il passato grazie agli studenti del Palma

di marmo chela loro storia e quelle del luogo dove sono posizionate. A realizzare queste specialisono stati glidella scuola del marmo Tacca. Lesaranno dotate di un chip che una volta inquadrato con un telefono da cittadini e turisti inizieranno a raccontare la loro storia. Usati come linee di confine questi cippi nel Quindicesimo secolo delimitavano le proprietà della Repubblica di Genova e quelle del Principato di Carrara. A voler riprodurre questeè stata la Pro loco di Fontia capofila del progetto ‘Siete presenti’ del Cesvot, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e i ‘Giovani sì’ altri partner locali. In questi giorni il presidente della Pro loco Fontia, Cristiano Corsini, e l’assessore Lara Benfatto hanno fatto visitadel Tacca per congratularsi con loro per aver riprodotto fedelmente questi cippi secolari.