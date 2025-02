Sport.quotidiano.net - Pielle, terza sconfitta consecutiva. Esce per ora dalla zona playoff. Ko con Jesi

Livorno, 9 febbraio 2025 – Laperde tre partite consecutive per la prima volta in stagione edvince nettamente per 85-72, in una gara inaspettatamente a punteggio alto vista la qualità delle due difese, grazie ad una partita eccellente nel tirolunga distanza, macchiata solo dall’1/6 dell’ultimo parziale (14/22 dopo trenta minuti). Per i biancoazzurri buono solo l’avvio di partita e la reazione finale, mentre i quarti centrali sono stati nettamente a favore dei padroni di casa che hanno toccato anche il +22 ad inizio ultimo quarto. La partita svolta totalmente nel secondo quarto quandomette a segno un 7/9 da tre che spezza le gambe alla, costretta ad allargare le maglie in difesa per contestare i tiri e quindi esposta anche al gioco interno dei marchigiani (56%, ma 14/21 a fine terzo parziale).