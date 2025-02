Ilrestodelcarlino.it - Piceno, piccole imprese in crisi: “Rincari e speculazione da frenare”

Ascoli, 9 febbraio 2025 – La perma, ovvero il perdurare di una situazione difficile per l’economia caratterizzata da un lungo periodo contrassegnato da moltegenerate da vari fattori sta facendo cambiare radicalmente il sistema dellenel. La resilienza che ha da sempre contrassegnato la voglia di fare e soprattutto la capacità di reagire alle avversità si sta affievolendo tra gli imprenditori alle prese dal 2008 quando iniziò lafinanziaria mondiale, seguita dalla pandemia e proseguita con le guerre che continuano a delineare un presenta incerto ed un futuro pieno di nubi. Il direttore della Cna della provincia di Ascoli Francesco Balloni analizza proprio quanto è avvenuto negli ultimi anni: “Già in queste prime settimane dell’anno, ledel territorio hanno dovuto fare i conti con una serie di preoccupantiin bolletta per luce e gas.