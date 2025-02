Dayitalianews.com - Picanello, scoperto arsenale da guerra in un garage: locale pieno di armi e droga

Leggi su Dayitalianews.com

Nel pomeriggio del 7 febbraio scorso, la Polizia, ha sequestrato un grosso quantitativo die di sostanza stupefacente nel quartiere.Più in particolare, la Squadra Mobile, collaborata dalle specializzate Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso del servizio di perlustrazione del territorio, si è soffermata su uncondominiale, in via Fattorini, all’interno del quale i cani poliziotto, Ares e Maui, avevano segnalato la presenza di.La ricerca, all’interno dell’immobile, condotta con la indispensabile partecipazione della Polizia Scientifica che ha curato tutti i rilievi necessari alla ricerca di impronte e altre tracce, ha consentito agli operatori di scovare un nascondiglio in cui era stato depositato un vero e proprioda