PGA Awards 2025 | Anora è il miglior film dell’anno per la Gilda

Leggi su Cinefilos.it

PGAè ilper laI PGAhanno portato un po’ di chiarezza per la prossima corsa agli Oscar, dato cheha vinto il primo premio della serata dopo aver vinto anche il primo premio DGA per il regista Sean Baker solo pochi istanti prima, oltre al premio Critics Choice.Il Robot Selvaggio della DreamWorks ha guadagnato slancio vincendo il premio PGA per ild’animazione, mentre Super/Man: The Christopher Reeve Story, che non è entrato nella rosa dei candidati agli Academy, si è portato a casa il premio PGA per ilproduttore di un documentario.Per quanto riguarda la televisione, Hacks ha dato seguito alla sua forte prestazione dei Critics Choicedi venerdì, aggiudicandosi il Danny Thomas Award per ilproduttore di una serie televisiva a episodi – commedia.