Petizione al Parlamento Ue dei docenti precari a vita | L’Italia non previene gli abusi

Il caso deiitaliani con servizio triennale reiterato torna a Bruxelles grazie ad un’istanza che sarà discussa il prossimo venti febbraio dalla Commissione per le petizioni delUe. L’iniziativa – sostenuta dall’europarlamentare di Avs Ilaria Salis – è stata promossa dal “Comitatouniti per la Scuola” ed è stata presentata dall’avvocata Maria Rosaria Altieri e da altre 49 persone che chiedono l’applicazione della direttiva 2013/55/UE contro l’abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato nell’ambito del sistema di formazione iniziale e del sistema di reclutamento. Stiamo parlando di quei maestri e professori che, pur avendo accumulato almeno tre anni di servizio a tempo determinato continuativo nella scuola pubblica, non sono ancora abilitati all’insegnamento e sono esclusi da un percorso di stabilizzazione: i cosiddetti supplenti a