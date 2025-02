Ilrestodelcarlino.it - Pestato dalla baby gang. Indagini serrate sui bulli. Denunciati due aggressori

Tredicenne picchiato da unae finito all’ospedale, sono stati identificati edal Commissariato due dei protagonisti del brutale pestaggio avvenuto mercoledì al Varco sul mare e le cause sarebbero riconducibili ad atti dismo. Anche grazie all’analisi del video, che uno del branco ha registrato con il proprio cellulare mentre gli altri tre riempivano di botte l’adolescente - immagini che per un po’ hanno girato anche sulla piattaforma Instagram - gli inquirenti sono riusciti a dare volti e nomi a due dei protagonisti dell’aggressione. Sono tutti minorenni, stranieri, sono statia piede libero al Tribunale dei minori di Ancona. Una prima risposta data dalle forze dell’ordine, a distanza di quarantotto ore da quanto accaduto e che ha destato parecchia impressione in città, oltre che la sensazione di una emergenzaa causa di questo e di altri episodi di violenza giovanile che negli ultimi tempi hanno visto adolescenti protagonisti di atti di prepotenza e abusi.