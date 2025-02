Dayitalianews.com - Pesaro: l’inquilino coltiva in casa la marijuana e arriva una bolletta della luce da 430 mila euro

Avrà avuto un colpo al cuore quando un utente ha visto quella cifra astronomica scritta sulla, oppure avrà – nella migliore delle ipotesi – pensato a un errore. Malauguratamente per lui, però, non si trattava di un errato conteggio, perché, ladell’energia elettrica da saldare ammontava proprio a 430, esattamente a 429.824,68.Ma che cosa poteva essere accaduto per determinare un consumo assibile a una piccola centrale nucleare? L’uomo, un albanese di circa 40 anni, aveva affittato un appartamento di sua proprietà a un connazionale ma, non aveva fatto la voltura dell’utenza dell’energia elettrica, così le bollettevano adel, ma erano intestate al proprietario che nemmeno le vedeva. Gli affitti d’altra parte venivano regolarmente pagati e il proprietarionon ha avrebbe mai minimamente immaginato cosa, in realtà, accadeva nell’ appartamento.