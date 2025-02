Liberoquotidiano.it - "Perché non ho potuto salutare Berlusconi. Una cosa orribile". Francesca Pascale, intervista pesantissima a Le Iene

"Ogni brindisi lo dedico a lui, sempre".si racconta senza filtri a Nina Palmieri in un'intimaa Lee non si può non partire da Silvio. Una relazione "irripetibile, purtroppo", che l'ha fatta piombare sulle prime pagine di tutti i giornali, per anni. "Mi manca da morire, da morire, tutti i giorni. Mi manca proprio il mio migliore amico soprattutto. Nessuno potrà mai darmi un consiglio migliore rispetto a quello che mi dava lui. Pagherei, sarei capace di togliere tutti i privilegi della mia vita, per avere un altro anno in più con lui". Per, il dolore più grande rimane quello di non averloun'ultima volta: "Non ho avuto modo di salutarlo. Questa è stata una. E non mi è stata fatta dalla famiglia. Quando insinuano la figlia, la famiglia, non è vero.