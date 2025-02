Sport.quotidiano.net - Per lo svedese fin qui pochi minuti anche in giallorosso. Ma il tecnico è indeciso tra lui e Morente. Karlsson per il riscatto, ma in Salento fatica

Nel calcio ci sono leggi non scritte: quella dell’ex è una e allora oggi il Bologna dovrà fare attenzione alla verve di un Lecce a caccia di rilancio e punti salvezza e soprattutto alla voglia di Jesperdi dimostrare (finalmente) qualcosa. L’oggetto misterioso della scorsa stagione e pure di quella di attuale ha lasciato Bologna per Lecce, in prestito secco all’inizio del nuovo anno: prestito secco, per trovare quello spazio che a Bologna gli era precluso. Non lo vide Thiago Motta un anno fa nel suo sistema di gioco, cosa che causò qualche frizione tra tifoseria e. Non l’ha visto neppure Italiano che l’ha lasciato fuori dalla Champions e spesso pure dal campo (solo 7 apparizioni e un gol). Il Bologna lo ha acquistato per 11 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita dall’Az Alkmaar un anno e mezzo fa, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2028 da 800mila euro a stagione.