Penta | Cero Miedo?! Ecco Cosa significa

In un’intervista con Chris Van Vliet per Insight (tramite Fightful),ha parlato delle origini del suo tormentone “”, e di come ha inventato la gestualità che lo accompagna.Durante l’intervista ha dichiarato: “La verità è che adoro la musica Corrido”. (Il corrido, per chi non lo sa, è un costituito da musica e parole popolari di genere narrativo, che formano una ballata. Le canzoni parlano spesso di oppressione, storia, vita quotidiana dei contadini e di altri argomenti socialmente rilevanti).”Il nome della banda da cui ho preso ispirazione sono i Los Buitres De Culiacan Sinaloa. In molte canzoni dicono “”. “mi compa”, che in inglese“Nessun timore, amico mio”. Ho sentito “” e mi è piaciuto. Nella mia prima intervista in AAA, ho fatto una promo, in cui mi chiedevano “Come vanno le cose?” La mia reazione è stata “”.