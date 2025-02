Pechino-Parigi, 100 giorni all’alba. Imbarcata la Fiat 500 di San Marino

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Cento. Per l’equipaggio sammarinese che si appresta a partecipare alla2025, rappresenta l’attesa febbrile di un ricongiungimento speciale: quello con “Lucia”, la500 R del 1973, pronta a diventare la più piccola auto di serie capace di affrontare “l’Everest dei rally”. La foto che ritrae la presa in consegna di “Lucia” all’Eurotunnel, con destinazione l’imbarco sulla nave cargo per la Cina, è già un’istantanea di un’avventura che promette di essere indimenticabile. Un “arrivederci” carico di promesse: “Ciao ‘Lucià, ci rivediamo a Tientsin, il porto della capitale”. Da lì, il via verso la Grande Muraglia, scenario maestoso di una competizione che vedrà “Lucia” sfidare le auto più blasonate e potenti della storia dell’automobilismo. Un’impresa che va oltre l’aspetto sportivo, assumendo un significato profondo per la Repubblica di San, che per la prima volta vedrà una propria vettura gareggiare in una manifestazione di tale prestigio.