Juventusnews24.com - Pazienza: «Un peccato perdere perchè eravamo partiti bene. Ci sono due cose che non mi sono piaciute»

di Redazione JuventusNews24, allenatore delvento, ha parlato al termine del match contro la Juventus Next Gen di Serie C 2024/25. Di seguito le sue paroleMichele, allenatore delvento, ha parlato dopo Juventus Next Genvento di Serie C 2024/25. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da calciovento.it.ANALISI – «mancati i gol, ma anche l’atteggiamento giusto in occasione dei gol presi. Mi aspettavo dai ragazzi la capacità di compattarsi nelle difficoltà, cosa che non abbiamo fatto e su cui dobbiamo lavorare. Quando si è in inferiorità numerica, come in occasione del primo gol, tutta la squadra deve sacrificarsi, questo mi ha dato fastidio. E’ unperché, creando due buone chance, poi abbiamo rovinato tutto con quella situazione nel primo gol.