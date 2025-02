Lanazione.it - Paura in centro a Marina di Carrara: incendio in un famoso negozio di piazza Ingolstadt

di, 9 febbraio 2024 – Fiamme equesta mattina, 9 febbraio, indi(Massa-). Unè divampato all’interno del‘Nautica Forza 7’, distruggendo il locale. Sul posto, allertati da un passante, in poco tempo sono subito intervenuti i vigili del fuoco con vari mezzi e uomini che hanno dovuto rompere una le vetrine delper entrare all’interno e domare le fiamme. Presenti anche i carabinieri, gli uomini della Finanza e gli agenti della polizia di Stato per indagare sulle cause del rogo. I danni sono ingenti.