Ilrestodelcarlino.it - Partite le riprese di "A se stesso" con Stefanenko e De Matteo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Iniziate ledel film ‘A se’. Il piazzale antistante la stazione ferroviaria è stato protagonista ieri mattina delledel film prodotto da Elite Group International con il sostegno di Marche Film Commission, per la regia di Angelo Antonucci. Sul set i protagonisti protagonisti Natashae Antonio De. L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione varie zone della città, che saranno adibite a set cinematografico, come la stazione ferroviaria, il lungomare e il centro storico, e la produzione sarà supportata da Marcello Liverani, delegato del sindaco, e cerimoniere, per le varie questioni tecniche e logistiche. Lenon si potrarranno molto e l’impatto sulla viabilità e i cittadini sarà pressochè nullo. Per contro ancora un importante ritorno di immagine per la spiaggia di velluto.