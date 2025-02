Parodi | incontro con Melonino cedimenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.07 "La novità di ieri ha un certo rilievo e non possiamo sottrarci a unche io ho chiesto.Forse ho iniziato male, con una mia richiesta senza consultare i colleghi e mi scuso". Così il neopresidente dell'Anm, al Comitato direttivo del sindacato toghe. L'con Meloni rappresenta "una occasione per spiegare una volta di più con chiarezza e senzale nostre ragioni", sottolinea. "Una revoca dello sciopero oggi non avrebbe senso. Non sarà un momento decisivo,ma un inizio.Serve confronto con società civile"