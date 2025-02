Lettera43.it - Parodi, nuovo presidente Anm: «All’incontro con Meloni senza cedimenti»

«La novità di ieri ha un certo rilievo. Non possiamo sottrarci a un incontro che io ho chiesto», ha dichiarato Cesaredell’Anm, nel corso del suo intervento al Comitato direttivo centrale. Il riferimento è alle parole di Giorgia, che dopo la sua elezione ha auspicato la ripresa di «un sano confronto sui principali temi che riguardano l’amministrazione della Giustizia nella nostra Nazione, nel rispetto dell’autonomia della politica e della magistratura».: «Occasione per spiegare quali sono le ragioni dell’Associazione nazionale magistrati»«Forse ho iniziato male perché sono partito con una richiesta mia personale che avvertivo con una certa intensità,consultarmi con i colleghi e di questo chiedo scusa», ha detto, sottolineando che la risposta dirappresenta «un’occasione per spiegare una volta di più con chiarezza, fermezza, lucidità enessun cedimento quelle che sono le ragioni dell’Associazione nazionale magistrati».