Paris sfiora podio a Saalbach, Von Allmen iridato in discesa

(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Franjo Vonè medaglia d’oro nelladi, in Austria, valida per i Mondiali di sci alpino 2025. Lo svizzero classe 2001 (1’40?68), esploso in questa stagione di Coppa del Mondo con cinque podi (una vittoria super-G, tre secondi posti ine un terzo posto in super-G), mette giù la prova perfetta conquistando il primo titoloin carriera. Argento a Vincent Kriechmayr (+0?24). Quinta medaglia mondiale per l’austriaco dopo gli ori ine super-G a Cortina d’Ampezzo 2021, l’argento ad Are 2019 in super-G e il bronzo insempre ad Are, che riscatta alla grande il quarto posto nel super-G di venerdì. Completa ilAlexis Monney (+0?31). Prima medaglia iridata in carriera per lo svizzero del 2000, che in Coppa del Mondo ha ottenuto la sua prima vittoria in 28 dicembre 2024 nelladi Bormio.