Ilnapolista.it - Pare che De Laurentiis si sia attivato sul tema del centro sportivo (CorSera)

Leggi su Ilnapolista.it

Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scriva della conferenza stampa tenuta ieri da Conte, allenatore del Napoli, e aggiunge che il presidente Desi siasuldel.Conte parla di, Desi attivaScrive Monica Scozzafava:È evidente che al punto in cui è — il Napoli è la squadra che è stata finora per più tempo in testa alla classifica — Conte pensi in grande, almeno sul campo. Si fidi del suo metodo di lavoro, indossi paraocchi e una volta a settimana porti i suoi in guerra. Senza voli pindarici e soprattutto scrollandosi di dosso l’etichetta del «ristorante da 100 euro». La battuta gli viene riproposta, lui si irrita: «Basta! Non capisco perché far riferimento a un tempo in cui, sì è vero, potevo spendere più degli altri.