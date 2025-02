Parco eolico di Scansano | i sindaci dicono no | Deturperebbe paesaggio e distruggerebbe territorio

Leggi su Corrieretoscano.it

– No alnel cuore della Maremma: fronte Comune del no deiAntonfrancesco Vivarelli Colonna, Grosseto, Maria Bice Ginesi,, e Andrea Casamenti, Orbetello, contro l’ipotesi della nascita di un nuovonelcomunale di, nel pieno del Grossetano.Al loro fianco i presidenti di Confagricoltura e Cia Grosseto Attilio Tocchi e Claudio Capecchi.Nei giorni scorsi l’incontro al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica col sottosegretario Claudio Barbaro di Vivarelli Colonna: “L’incontro, cordiale e costruttivo, è stato reso possibile grazie all’intercessione del senatore Petrucci, e ha permesso di esporre le problematiche percepite dalgrossetano, in particolare dai Comuni dell’entroterra. Il ministero ha assicurato che, in applicazione delle funzioni attribuite dalla legge, saranno rigorosamente monitorati il corretto andamento procedurale degli atti amministrativi e la assoluta sostenibilità ambientale dell’opera complessivamente intesa.