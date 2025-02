Liberoquotidiano.it - Paragon e il caso-spioni sono un boomerang per la sinistra

Nel governo non si respira quell'atmosfera di paura e accerchiamento in cui spera l'opposizione. C'è la convinzione che chi vuole trasformare la vicenda del software-spia Graphite nel grande «scandalo di Stato» (Angelo Bonelli dixit) che travolge l'esecutivo e i vertici dei servizi segreti, abbia sbagliato di molto i calcoli. Intanto perché non è affatto detto che a mettere sotto controllo le comunicazioni di Luca Casarini, capo della ong Mediterranea, di Francesco Cancellato, direttore della testata Fanpage, e altri, siano stati gli 007. «Forse basterebbe pensare a chi, oltre ai servizi, può utilizzare quegli strumenti», avverte Guido Crosetto, con chiaro riferimento alle procure. E poi perché - e di questo a palazzo Chigi c'è certezza - le responsabilità non ricadrebbero sull'attuale gestione dell'intelligence.