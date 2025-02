Lapresse.it - Papa: servizio armato sia solo per difesa, mai per imporre dominio

Roma, 9 feb. (LaPresse) – “Desidero salutare tutti voi che avete dato vita a questo pellegrinaggio giubilare delle forze armate, di polizia e di sicurezza. Estendo il mio saluto a tutti i militari nel mondo e vorrei ricordare l’insegnamento della Chiesa a tale proposito: il Concilio Vaticano Secondo dice che coloro che aldella patria esercitano la loro professione nelle file dell’esercito si considerino come servitori della sicurezza e della libertà dei loro popoli. Questova esercitatoper legittima, mai perilsulle altre nazioni, sempre osservando le convenzioni internazionali in materia di conflitti, e prima ancora nel sacro rispetto della vita e del creato”. Lo ha dettoFrancesco al termine della messa per il Giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro.