Lapresse.it - Papa: preghiamo per la pace, tacciano ovunque le armi

Roma, 9 feb. (LaPresse) – “per la, nella martoriata ucraina, in palestina, in israele, in Myanmar, in tutto il medioriente, in Sudan.lee si ascolti il grido dei popoli che chiedono”. Lo ha dettoFrancesco al termine della messa per il Giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro.