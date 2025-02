Laprimapagina.it - Papa Francesco interrompe l’omelia per difficoltà nel respiro: mi scuso un po’, e chiedo al maestro di continuare la lettura

Durante la messa per il Giubileo delle Forze Armate,ha pronunciato una breve interruzione nela causa dinel. La sua frase, “Adesso miun po’, ealdila”, è stata accolta dagli applausi dei numerosi militari presenti in Piazza San Pietro. Ilha quindi passato il testo delall’arcivescovo Diego Ravelli,delle Celebrazioni liturgiche pontificie. In questi giorni, il Santo Padre ha affrontato una bronchite, ma non ha mai interrotto il programma delle udienze, svolgendole però a Casa Santa Marta.