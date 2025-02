Notizie.com - Papa Francesco interrompe l’omelia per bronchite e dimostra grande umiltà: “Mi scuso, ho difficoltà nel respiro”

Leggi su Notizie.com

ha interrottodi oggindoe chiedendo scusa ai presenti, lalo costringe allo stop forzato.per: “Mi, honel” (ANSA) Notizie.comLa salute del Santo Padre ha fatto preoccupare diverse volte i fedeli negli ultimi mesi e oggi la richiesta di aiuto ha acceso un nuovo campanello d’allarme. Aveva iniziato il suo discorso in Piazza San Pietro, durante la messa presieduta per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e sicurezza, ma poi ha dovuto fermarsi per via delle condizioni di salute.Ha dovuto poi fermarsi,ndo la suae specificando: “Mie chiedo al maestro di continuare la lettura, honel”. In questi giorni Bergoglio sta affrontando i postumi di una fortee la sua presenza oggi è stata di fatto una buona notizia visto che negli scorsi giorni era stato costretto a rinunciare alla lettura delle catechesi.