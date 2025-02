Lettera43.it - Papa Francesco interrompe l’omelia: «Ho difficoltà nel respiro»

Leggi su Lettera43.it

, dopo aver letto una parte deldella messa presieduta in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di sicurezza, ha chiesto di continuare a un collaboratore, spiegando di essere impossibilitato ad andare avanti «pernel». Bergoglio, che si è scusato con i fedeli, da qualche giorno ha la bronchite: la sua presenza in piazza San Pietro – per la messa all’aperto – era in dubbio, ma il pontefice ha fatto di tutto per esserci. Dopo l’interruzione del, ilha ricevuto applausi di incoraggiamento da parte dei militari presenti.Articolo completo:: «Honel» dal blog Lettera43