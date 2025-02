Papa Francesco interrompe l’omelia al Giubileo delle Forze armate | Ho difficoltà nel respiro

Leggi su Open.online

è tornato in piazza San Pietro per il “, di Polizia e di Sicurezza”. Ma il suo stato di salute, compromesso da una bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi, non gli ha permesso di leggere l’intera omelia. «E adesso chiedo scusa, honel, affidoal maestrocelebrazioni liturgiche», ha detto il Pontefice, passando poi il testo all’arcivescovo Diego Ravelli, maestroCelebrazioni liturgiche pontificie. Era già successo il 9 febbraio scorso, quando ilaveva rinunciato alla lettura del discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede a causa di un «forte raffreddore». Il Pontefice alle: «Non coltivate lo spirito di guerra»Nelpreparata per la messa di oggi – domenica 9 febbraio – il Pontefice ha esortato le«a non perdere di vista il fine del vostro servizio evostre azioni: promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre», ha detto il, chiedendo all’insiemecomponenti militari della Repubblica Italiana di «vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra; vigilare per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumorearmi; vigilare per non essere mai contaminati dal veleno della propaganda dell’odio, che divide il mondo in amici da difendere e nemici da combattere».