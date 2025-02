Quotidiano.net - Papa Francesco: “Ho difficoltà di respiro”. E fa leggere il resto dell’omelia a un collaboratore

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 febbraio 2025 –soffre ancora per la bronchite che lo ha colpito nel giorni scorsi e così, oggi, ha dovuto interrompere la lettura dell'omelia e farla continuare a un. "Adesso mi scuso, e chiedo al maestro di continuare nella lettura perdi", ha detto il pontefice durante la messa per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza in piazza San Pietro. Aildell'omelia è stato dunque l'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie. Nell'omelia Bergoglio ha esortato le forze armate "a non perdere di vista il fine del vostro servizio e delle vostre azioni: promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre". "Vi chiedo per favore di vigilare – ha detto–: vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra; vigilare per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumore delle armi; vigilare per non essere mai contaminati dal veleno della propaganda dell'odio, che divide il mondo in amici da difendere e nemici da combattere".