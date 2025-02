Secoloditalia.it - Paolo Di Nella, 42 anni fa il delitto rimasto impunito. Rampelli: “Gli assassini strisciano nell’ombra”

“L’importante è non dimenticare. Per me due volte, visto che conoscevo personalmenteDi. Fare memoria di quel periodo così orribile, macchiato da troppi episodi di violenza, di tanti giovani che si dedicavano alla politica e invece hanno trovato la morte. Questo deve essere un monito perché non si ripeta mai più”. Parla con visibile commozione il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della deposizione di una corona di alloro per l’versario della morte diDi. Il militante del Fronte della Gioventù morto il 9 febbraio 1983 dopo una settimana in coma in seguito a un’aggressione commessa da militanti dell’estrema sinistra.“Per me il dialogo e il confronto – ha aggiunto Rocca – devono sempre prevalere e non deve mai più esserci violenza e violenza politica.