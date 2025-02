Bergamonews.it - Panettone d’oro: una menzione all’imprenditore Danilo Dadda di Vanoncini Spa

Unaper, presidente dellaSpa di Mapello, per ilriconoscimento alla Virtù Civica di chi si è contraddistinto in diversi modi nella societàSono state annunciate le assegnazioni dei riconoscimenti e menzioni per il, il Premio alla Virtù Civica, che valorizza le storie di cittadini, associazioni, gruppi di cittadini, organizzazioni di quartiere all’interno di Milano e degli altri 132 Comuni della Città Metropolitana che, ogni giorno, contribuiscono al bene comune con gesti concreti di solidarietà e cittadinanza attiva.Aggregazione e integrazione sociale, tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio, solidarietà, educazione artistica e creativa, memoria e giustizia civile: sono queste le principali motivazioni con cui sono stati conferiti i riconoscimenti a 9 cittadini.