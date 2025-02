Ilrestodelcarlino.it - Panchine bollenti, finora 11 cambi. E a Terni il caso Abate è incredibile

Mister saldi in panchina? Stellone e pochi altri. Nel girone B di Serie C per il resto è tutto uno scossone. Ultima in ordine di tempo, in casa Milan Futuro traballa la panchina di Bonera, dopo il flop di ieri nello scontro diretto con la Lucchese. Non sta messo bene neppure Lamberto Zauli, dopo il ko interno con la Vis. E non dorme sonni tranquilli neppure chi lotta per il primato, vedi la clamorosa vicenda di: dove Ignazio(e staff) è stato esonerato alla fine della scorsa settimana dal presidente D’Alessandro, quindi salvato nottetempo dalla squadra schieratasi al suo fianco, dunque reintegrato. Con tante scuse a Liverani che era stato annunciato come sostituto. Dietro le quinte, si cela il grottesco, perché tra i motivi del siluramento disi scopre esserci il mancato utilizzo in campo del figlio del presidente.