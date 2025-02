Lanazione.it - Pallavolo, Cascina vince il derby contro Casciavola 3-2

(Pisa), 9 febbraio 2025 - Ancora un tie break, il decimo di questa stagione per la Verodolche alza bandiera bianca nelal termine di oltre due ore di gioco caratterizzate ca continui rovesciamenti di fronte. La Verodol deve ancora fare a meno di Vaccaro e Barsacchi, oltre che di Di Pasquale, così Tagliagambe manda in campo Lilli in palleggio, Ciampalini opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Melani e Messina schiacciatrici con Marsili libero. L’avvio di partita è da incubo, le rossoblù fanno fatica in attacco, ma soprattuttopassa con troppa facilità approfittando di un muro evanescente ed una difesa troppo larga. Nel secondo set si riparte con le stesse sei giocatrici in campo, ma la Verodol adesso è più incisiva in battuta ed attacca con continuità.