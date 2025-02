Pallanuoto A2 donne | ore 1230 allo Sterlino La Rari di Posterivo aspetta la Vis Roma

Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A2 donne: ore 12,30 allo Sterlino. La Rari di Posterivo aspetta la Vis Roma

Leggi su Sport.quotidiano.net

LaNantes torna. Dopo due trasferte consecutive, quella molto positiva di Tolentino e quella amara, per l’epilogo finale con la sconfitta arrivata ad una manciata di secondi dalla fine, di Napoli la formazione di Andreatorna a giocare davanti al proprio pubblico ospitando, quest’oggi alle 12,30 la Vis Novanella quarta giornata di serie A2 femminile di. Dopo il ko con le Napoli Lions, Veronica Perna e compagne provano a rialzare subito la testa e riprendere il proprio cammino. In vasca laNantes dovrà avere massima attenzione per una Vis Nova che arriverà a Bologna vogliosa di conquistare i primi punti di una stagione dove lene hanno raccolto consensi, ma non punti come avrebbero meritato. Avversaria temibile per le bolognesi che dovranno mettere concentrazione e determinazione per riuscire a battere le capitoline e continuare nel percorso di crescita, di personalità ed esperienza, del loro giovanissimo gruppo.