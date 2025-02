.com - Pallamano A Gold / Capolavoro Publiesse Chiaravalle: Bolzano battuto 30-31

I ragazzi di Guidotti espugnano il PalaGasteiner con una prestazione di carattere: ora il vantaggio sui play-out è di +4, 9 febbraio 2025 – Blitz storico e senza senso della: i biancoblu passano sul campo del Bozen 30-31. È tutto vero. Sbancato il parquet di uno dei club più vincenti e prestigiosi della storia dellaitaliana. Meritatamente e attraverso una prestazione stoica, di personalità e di altrettanta qualità. In attacco e in difesa.IL MATCH Il campionato di Serie Atorna a due mesi di distanza ma lasembra non essere andata mai in vacanza. I biancoblu scendono in campo rispettando gli avversari ma consapevoli dei propri mezzi. Si viaggia punto a punto. Il primo break è dei locali che scappano sul +4. Coach Andrea Guidotti corre ai ripari, chiama time-out e sistema i suoi ragazzi.