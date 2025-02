Bergamonews.it - Palazzo Frizzoni: manutenzione straordinaria per l’impianto di climatizzazione

Lunedì 10 febbraio prenderanno il via ai lavori didell’edificio per il completamento deldi.L’intervento, che avrà una durata di 180 giorni e un costo di 650.000 euro, migliorerà il comfort degli uffici e degli spazi interni durante la stagione estiva, attraverso l’installazione di un sistema di raffrescamento studiato per integrarsi armoniosamente nell’edificio, senza comprometterne l’impostazione architettonica originaria né la fruibilità degli ambienti.I lavori interesseranno il piano terra, il primo e il secondo piano delcomunale. Restano esclusi dall’intervento l’Aula consiliare e gli uffici del Sindaco e della segreteria, già oggetto di precedenti interventi.Il cantiere sarà collocato in parte nel cortile interno, dove per circa due mesi verrà posizionata anche una gru, e in parte nell’area retrostante il, adiacente all’ingresso al Parco