Pagelle Napoli-Udinese 1-1 | Solet e Bijol superlativi Lukaku delude

Leggi su Sportface.it

Ilsbatte sull’1-1 contro l’al ‘Maradona’: alla rete di McTominay, risponde Ekkelenkamp. Dopo il pareggio con la Roma, la squadra di Antonio Conte deve accontentarsi nuovamente di un punto. Un assist per l’Inter che domani a San Siro ospiterà la Fiorentina nel posticipo della ventiquattresima giornata. Al momento ilè primo in classifica con 55 punti, quattro in più dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Punto prezioso per l’che sale a quota 30. Gli azzurri torneranno in campo sabato alle 18 nel big-match dell’Olimpico contro la Lazio; mentre i bianconeri domenica prossima ospiteranno l’Empoli al Bluenergy Stadium.Meret 5.5Poteva fare di più sul gol di EkkelenkampDi Lorenzo 6.5Con Lucca che si apposta sul secondo palo, è spesso lui a dover gestire i 2,1 metri del centravanti bianconero.