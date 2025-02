Juventusnews24.com - Pagelle Milan Juventus Women: campionato ai piedi di Girelli, Brighton giganteggia VOTI

di Mauro MunnoIe i giudizi alle protagoniste del match valido per ildi Serie A femminile:e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile:.Peyraud-Magnin 6 – Nessuna parata veraLenzini 7 – Non fa rima con affidabilità ma è come se lo facesse. Dal 72? Calligaris 6 – Una volta si fa saltare e una volta è decisiva in areaKullberg 7 – Si incolla a Ijeh, una delle attaccanti più in forma dele la limita quasi totalmenteHarviken 6.5 – Perfetta nel primo tempo, nella ripresa soffre gli strappi di Laurent ma si arrangia beneKrumbiegel 7 – Di nuovo straripante fisicamente, due delle quattro reti nascono da due sue intraprendenti iniziative. La traversa le nega il gol7.