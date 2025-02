Pagelle Lecce-Bologna 0-0 | Skorupski super Krstovic lotta come un leone

Leggi su Sportface.it

Finisce 0-0 tranel match della 24esima giornata di Serie A 2024/2025. La squadra di Vincenzo Italiano sale a 38 punti in classifica, agganciando il Milan, mentre i giallorossi di Marco Giampaolo si portano a quota 24, a +4 dal Parma terzultimo. Sesto pareggio stagionale al ‘Via del Mare’ per il, che non ha trovato il gol in casa nelle ultime tre gare interne.Falcone 6.5Guida bene il reparto. Chiude Dallinga nel finale Guilbert 6.5Non sbaglia neanche una lettura difensivaJean 6Pulito nei disimpegni contro un avversario scomodoCastroBaschirotto 6Chiude bene quel che c’è da chiudereGallo 5.5Qualche palla persa sanguinosa macchia la sua prestazione Helgason 6.5Anche lui al 18? ha la palla sui piedi che può valere l’1-0. Ma anche lui,i suoi colleghi, viene fermato da