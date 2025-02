Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Benevento: sentenza Guerra, Adzic è di un’altra categoria. Muro Scaglia

Leggi su Juventusnews24.com

di Enrico PecciGen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 2024/25Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 2024/25.Daffara 7,5 – Nel finale si prende la scena con una parata miracolosa sul colpo di testa di Simonetta. Un intervento prodigioso che vale da solo il 7,5 in pagella. Mulazzi 7 – Mai in sofferenza in difesa, sempre coinvolto ed incisivo in attacco. È sempre più una certezza per Brambilla.7,5 – Compie un grande salvataggio nel primo tempo, sul risultato di 0-0, e si ripete anche nella ripresa..Gil 7 – Anche lui blinda la retroguardia bianconera dopo un avvio non impeccabile. Sul 2-0 diventa tutto più facile per i bianconeri, sempre in controllo.