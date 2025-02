Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Modena Under 17: Savonnier un muro, Elimoghale spumeggiante, Amadio implacabile – VOTI

di Fabio Zaccaria17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2024/25 e terminato 4-1.Huli 7– Reattivo e sveglio quando chiamato in causa, preciso nell’impostazione dal basso. Nulla può sul rigore.Specker 7– Un motorino sulla fascia, sostituisce Repciuc e lo fa alla grande: spinta e sovrapposizioni costanti, cross taglienti. Difensivamente attento e concentrato, prestazione ottima la sua. 83? Moschetta svPrecupanu 7– Sulla sinistra è sempre presente, fa anche un assist ma viene annullato per una sua posizione di partenza irregolare.