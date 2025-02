Dailymilan.it - Pagelle Empoli-Milan, Rafael Leao e Santiago Gimenez trascinano Conceição alla vittoria . Tutti i voti

Nelledi, dei tre principali quotidiani,sono i migliori dei rossoneri di.Unche vince una partita davvero complicata con l’e lo fa grazie all’ingresso in campo die Christian Pulisic. I primi due segnano, Capitan America fornisce i due assist decisivi a testimonianza che questosenza il suo numero 11 non ci può stare.L’impatto dinel campionato Italiano è stato subito decisivo, goalprima partita in Serie A e movimenti da grande attaccante che non si vedevano da diverso tempo in rossonero. I principali quotidiani sportivi in edicola, hanno premiato l’attaccante messicano con un bel 7 in pagella. Il commento de La Gazzetta dello Sport, è esplicito fa goal subito e deve giocatore subito da titolare.